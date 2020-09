Enna: Asp, avvio pagamento ticket e diritti sanitari con pagoPA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna informa che da mercoledì 23 settembre i cittadini avranno la possibilità di pagare i ticket sanitari e i diritti sanitari anche attraverso il sistema “pagoPA”.

Il cittadino non esente dal pagamento del ticket, che prenota una prestazione sanitaria utilizzando uno dei percorsi attualmente disponibili (CUPonline attraverso l’apposito portale accessibile dal sito internet aziendale www.aspenna.it, Call Center 800.67.99.77 da telefono fisso o 0935.520810 da cellulare, sportello, Farmacia), da mercoledì 23 settembre riceverà, oltre al consueto numero di prenotazione anche il codice detto IUV, Identificativo Univoco Versamento, ovvero il codice che identifica univocamente il pagamento all’interno di una Pubblica Amministrazione.

Il Cittadino, munito di detto IUV, potrà completare il percorso di prenotazione con due possibilità: se sta prenotando attraverso il sito istituzionale dell’Azienda (www.aspenna.it da personal computer o da cellulare) e desidera pagare subito, troverà il tasto “PAGA” cliccando il quale avrà accesso alla maschera di pagamento ove dovrà inserire i dati richiesti ottenendo, completata la transazione, una “ricevuta telematica” da stampare ed esibire in uno alla prenotazione al momento dell’esecuzione della prestazione. La ricevuta telematica ha valore fiscale a tutti gli effetti al pari di una fattura ed è eventualmente ristampabile in qualsiasi momento riaccedendo al CUPonline. Il sistema di pagamento pagoPA garantisce, altresì, che i dati relativi alla spesa medica sostenuta afferiscano automaticamente al 730 precompilato. Qualora il Cittadino, completata la prenotazione online, non desideri pagare subito attraverso il sito, potrà riaccedere in un secondo momento e pagare o stampare l’apposito promemoria e seguire le indicazioni per il pagamento attraverso altri canali (es: agenzie della banca, home banking, sportelli ATM abilitati, SISAL, Lottomatica, Uffici Postali); se la prenotazione è avvenuta, invece, attraverso altre modalità di accesso (Call Center, sportelli fisici ecc.), al Cittadino viene fornito il codice IUV, munito del quale potrà utilizzare ogni canale di pagamento previsto tramite pagoPA.

La modalità di pagamento tramite pagoPA è integrativa e non sostitutiva delle attuali altre possibilità di pagamento, che rimangono attive e utilizzabili come di consueto (sportelli fisici, Lottomatica e Farmacie).

pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito dell’Azienda o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: presso le agenzie della banca; utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA); presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5; presso gli uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.