Enna: Asp, avviata procedura per il reclutamento di collaboratori amministrativi professionali

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna comunica l’avvio della procedura per il reclutamento di personale appartenente al profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale in posizione di comando.

Su proposta della Unità Operativa Complessa delle Risorse Umane, la Direzione dell’ASP ha emanato un avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito aziendale www.aspenna.it, nella sezione dedicata ai Concorsi e Bandi esterni.

L’emissione dell’avviso scaturisce dalla ricognizione della dotazione organica contenuta nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026, il quale ha messo in luce la carenza di 4 collaboratori amministrativi professionali. Attualmente, presso l’Azienda non sono disponibili graduatorie in corso di validità per il profilo richiesto; pertanto, l’avviso riguarda esclusivamente il personale in posizione di comando, al fine di garantire una copertura temporanea e immediata dei posti vacanti. Il comando tra aziende ed enti del comparto è previsto da una norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sarà disposto per un periodo determinato.

Il Direttore Generale, dott. Mario Zappia, ha commentato: “La copertura dei posti vacanti con l’acquisizione delle figure richieste permetterà di aumentare immediatamente efficienza e qualità nell’amministrazione dell’Azienda”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale dell’ASP di Enna.