Enna: Asp, assunti nuovi dirigenti medici

Continua il piano di potenziamento delle aree sanitarie voluto dalla Direzione Strategica dell’ASP di Enna che sta determinando un significativo aumento delle risorse umane.

In continuità con il percorso di scorrimento delle graduatorie con una serie di atti deliberativi dello scorso 29 aprile sono stati conferiti incarichi sia a tempo determinato che di ruolo per dei nuovi dirigenti medici.

A prendere servizio nei prossimi giorni la Dr.ssa Barbera Chiara per l’area Cardiologia; il Dr. Pepe Simone, la Dr.ssa Riina Enrica, il Dr. Fatati Benedetto e il Dr. Manno Emanuele per l’area Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Basilotta di Nicosia.

Si concretizza sempre di più il disegno strategico per l’efficientamento dell’offerta sanitaria nel territorio ennese auspicato dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale composta dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, dal Direttore Sanitario Dr. Emanuele Cassarà e dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona. Questi incarichi rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento delle competenze e delle specializzazioni all’interno dell’Azienda, con l’obiettivo di garantire servizi sanitari sempre più efficaci e prossimi nel territorio.

L’ASP di Enna porta ossigeno a delle Unità Operative Complesse determinanti sostenendo il fondamentale lavoro che esse svolgono nel quotidiano impegno per la salvaguardia del diritto primario alla salute. Tali misure sono indispensabili nel percorso che deve portare, nel più breve tempo possibile, alla riduzione di tutte le liste d’attesa migliorando l’accesso alle cure per tutti gli assistiti e consentendo di rafforzare la rete ospedaliera e quella territoriale.

“Il nostro progetto – dichiara il Direttore Generale Dr. Mario Zappia – ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze della popolazione con soluzioni concrete. Questa scelta, come tante intraprese, testimonia il nostro impegno costante per valorizzare il capitale umano dell’Azienda che si traduce in una sanità pubblica migliore”.