Enna: Asp, arrivano 66 nuovi contratti di stabilizzazione

Sarà un giorno di vera festa il primo maggio per 66 lavoratori che ottengono la stabilizzazione presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Con questo passaggio si perfeziona sempre meglio un percorso già iniziato nel 2024 e che in diverse tranche ha visto coinvolti circa 150 dipendenti.

La Direzione strategica dell’ASP di Enna, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Maria Sigona, e dal Direttore Sanitario, Dr. Emanuele Cassarà, ha fortemente voluto concretizzare questo iter di stabilizzazioni a tempo indeterminato e full time seguendo tutte le prescrizioni della normativa vigente e nel pieno rispetto del fabbisogno aziendale.

Il Direttore Generale, Dr. Mario Zappia, ha espresso sincera soddisfazione per questo ulteriore provvedimento di stabilizzazioni: “Voglio fare i miei migliori auguri a questi nuovi dipendenti, ogni stabilizzazione rappresenta un passo importante non solo per i singoli lavoratori e le rispettive famiglie, ma soprattutto per l’Azienda che attraverso il loro contributo può garantire alla collettività un servizio sanitario sempre più efficace e vicino alle esigenze dei cittadini; è fondamentale ringraziare anche la Direttrice Amministrativa, Dr.ssa Maria Sigona, la quale ha dato un impulso significativo per accelerare le procedure”.

Si tratta di un provvedimento fondamentale che arricchisce l’azienda con nuovi e motivati dipendenti i quali finalmente possono guardare al futuro attraverso prospettive lavorative e familiari più concrete. Attraverso il loro supporto sarà possibile offrire servizi sempre più puntuali e di qualità finalizzati a migliorare l’esperienza di assistenza sanitaria riservata a tutti gli utenti che nel territorio ne hanno bisogno.

Le stabilizzazioni coinvolgono: 42 OSS operatori socio sanitari, 9 infermieri, 2 fisioterapisti, 1 tecnico audiometrista, 3 tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, 2 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 2 tecnici sanitari di radiologia, 4 assistenti amministrativi e 1 assistente informatico. Si tratta di dipendenti che hanno raggiunto questo importante traguardo dopo un lungo percorso di impegno e dedizione aziendale, e che oggi sono pronti a portare una boccata di ossigeno in tutti i settori di competenza dell’intero territorio di competenza.

Questo notevole risultato testimonia l’attenzione dell’ASP di Enna nei confronti del proprio personale e il suo impegno a garantire stabilità e continuità nel servizio sanitario offerto alla comunità ennese.