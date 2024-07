Enna: Asp, approvazione graduatoria per il conferimento incarichi e supplenze

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha approvato, con atto immediatamente esecutivo, la graduatoria dei candidati ammessi in seguito all’emanazione dell’avviso pubblico straordinario per il conferimento di incarichi e supplenze per posti diversi nel Comparto, tra i quali quelli di Infermiere – Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari.

PUBBLICITÀ

Nell’atto deliberativo, si prende atto della valutazione dei titoli dei candidati ammessi in seguito all’avviso pubblico emanato. In fase di ammissione dei candidati, non è stata applicata la clausola di esclusione avente a oggetto “la mancata firma dell’istanza di partecipazione in ogni pagina”, al fine di garantire il principio del “favor partecipationis”.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web aziendale, sezione Concorsi- Bandi Esterni, nella pagina dedicata alla selezione in argomento.

“La graduatoria, stilata sulla base dell’elenco dei candidati ammessi – dichiara il Direttore Generale, dott. Mario Zappia – consentirà l’attribuzione di incarichi e supplenze nei servizi e nelle strutture dell’Azienda, colmando le carenze nella dotazione organica di fatto esistente nelle Unità Operative interessate”.