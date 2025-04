Enna: Asp, approvato il regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con atto deliberativo n. 600 del 18 aprile, ha provveduto ad approvare e pubblicare il regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali. Un provvedimento importante per una gestione più trasparente e meritocratica delle posizioni di leadership all’interno della struttura aziendale.

L’adozione di questo regolamento è stata possibile grazie all’attiva collaborazione con le organizzazioni sindacali, che hanno presentato proposte di modifica e miglioramento. L’ASP di Enna ha accolto con entusiasmo e attenzione queste proposte, contribuendo a perfezionare il documento e a garantire un processo più equo e condiviso.

Il Direttore Amministrativo, Dr.ssa Maria Sigona, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, sottolineando come l’approvazione di questo regolamento rappresenti un’importante passo avanti per rafforzare la trasparenza e l’equità rispetto alla determinazione del trattamento economico di posizione per ciascun dirigente medico.

“Muoversi all’interno di regole ben individuate e condivise – dichiara la Dr.ssa Sigona – rappresenta una garanzia per l’Azienda e per tutti i professionisti che vi prestano servizio permettendo di riconoscere loro il giusto merito”.

La Direzione Strategica ci tiene a ringraziare le organizzazioni sindacali per il loro contributo costruttivo sicura che questo nuovo regolamento porterà benefici concreti a tutto il personale e di conseguenza a tutta la collettività che da esso viene servita.

L’ASP di Enna si impegna a continuare su questa strada, promuovendo un ambiente di lavoro più equo e meritocratico, nel rispetto delle esigenze di tutti i lavoratori.