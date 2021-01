Enna: Asp, approvato il bilancio di esercizio 2019

L’Assessorato Regionale della Salute ha approvato il bilancio di esercizio dell’anno 2019 dell’ASP di Enna, che ha fatto registrare un utile di €. 129.085. A conclusione dell’esame documentale, il Dirigente Generale del Servizio “Controllo bilancio degli enti del SSR e percorsi attuativi di certificabilità” ha comunicato l’approvazione al Direttore Generale Francesco Iudica.

“L’approvazione del bilancio – afferma la dr.ssa Sabrina Cillia, Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – premia l’oculatezza nelle scelte finanziarie, gestionali e operative compiute dal management aziendale. Il risultato, oltremodo significativo nell’aspetto economico, assume forte rilevanza perché evidenzia gli esiti favorevoli riscontrati anche nella complessità delle attività erogate a favore dell’utenza”.

Nel corso dell’anno 2019 la Direzione della ASP ha posto le basi per una riorganizzazione complessiva della ASP volta a migliorare e qualificare l’offerta sanitaria nei confronti della popolazione con investimenti che hanno riguardato le risorse umane e tecnologiche. Il Direttore del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, dr.ssa Ornella Monasteri, afferma che “il risultato operativo conseguito dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è stato migliorativo rispetto a quanto negoziato”.

“L’utile d’esercizio – comunica l’Asp – è stato il risultato di un’attenta analisi del risultato atteso e delle motivazioni di pubblico interesse strettamente connesse alla gestione caratteristica dell’Azienda e alle scelte gestionali e/o di controllo messe in essere dalla Direzione Strategica e dalla Direzione Aziendale tutta, al fine del contenimento dei costi, stante l’obbligo per l’Azienda di dovere assicurare i livelli essenziali d’assistenza, in un comprensorio territoriale con i redditi più bassi d’Italia pur in presenza della contrazione della dotazione organica, conseguente al rispetto della normativa vigente in materia. Si è proceduto a valorizzare professionalità sanitarie ed amministrative e a meglio disegnare l’attività sanitaria al fine di garantire livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio diventando anche polo di attrazione per alcune specialità cliniche. A conforto delle attività svolte le voci più rappresentative del bilancio sono state: l’acquisto di servizi sanitari per il 52%, il costo del personale pari al 29% e l’acquisto di beni per l’8%. Va, infine, sottolineato che nel corso del 2019 più di 5.000.000 di euro sono stati destinati ad investimenti di beni durevoli che hanno accresciuto il patrimonio aziendale”.

E alla luce del risultato conseguito, il Direttore Generale Francesco Iudica ha dichiarato: “L’approvazione del bilancio d’esercizio rappresenta un ulteriore passo significativo nel rilancio della sanità ennese”.