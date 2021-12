Enna: Asp, approvati la dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno del personale

Il dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale della salute ha approvato la proposta di Dotazione Organica e il Piano Triennale del fabbisogno del Personale per il triennio 2021/23 presentati dalla direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

La proposta presentata, comunica l’Asp, è ritenuta coerente con le linee d’indirizzo regionali e formulata nel rispetto del tetto di spesa assegnato.

L’ASP di Enna, si legge nel documento di approvazione, “nelle more della definizione del provvedimento formale… e della conseguente pubblicazione in GURS, potrà porre in essere le attività propedeutiche all’adozione e all’attuazione della dotazione organica e del Piano triennale del Fabbisogno, in conformità alla proposta approvata dalla Giunta Regionale”.

In seguito all’approvazione della proposta formulata, le organizzazioni sindacali del Comparto hanno dichiarato in un documento unanime: “Le organizzazioni sindacali del comparto della sanità esprimono la loro soddisfazione per l’approvazione da parte della Regione della Dotazione organica e del Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023. Si tratta di un risultato forse troppo lungamente atteso che riconosce il lavoro svolto in questi mesi da parte dei sindacati e che consegnerà non solo più diritti agli operatori, che in questi anni si sono sacrificati senza mai arretrare di un passo, ma anche maggiori servizi ai cittadini”.