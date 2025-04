Enna: Asp, approvata la liquidazione degli incentivi 2023 per i dipendenti

PUBBLICITÀ

Con atto deliberativo n. 508 del 3 aprile la Direzione Strategica dell’ASP di Enna, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, a seguito di un’attenta valutazione e approvazione, ha avviato il processo di liquidazione, per i dipendenti, degli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2023 che avverrà nei prossimi giorni.

Si tratta di un provvedimento che riconosce l’impegno e la dedizione del personale, contribuendo a valorizzare il lavoro svolto quotidianamente e supportando il benessere dei lavoratori.

Il Direttore Amministrativo, Dr.ssa Maria Sigona, esprime grande apprezzamento per la decisione adottata, sottolineando come questa misura rappresenti un importante riconoscimento per tutti i lavoratori che con impegno e dedizione hanno perseguito gli obiettivi aziendali e il cui operato è fondamentale per il successo e la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter confermare il pagamento degli incentivi – sottolinea la Dr.ssa Sigona – una scelta che premia l’impegno e il sacrificio dei nostri dipendenti; questo provvedimento rappresenta un segno tangibile di valorizzazione per il loro lavoro”.

L’Asp ringrazia il dott. Apollonio Bruno, Presidente dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), ed a tutti i suoi componenti, per il supporto e la collaborazione nella verifica di tutti gli obiettivi che erano stati definiti in sede di negoziazione del budget, per la validazione delle performance e per tutta la fase istruttoria.

“Il contributo dell’OIV è stato celere e fondamentale – spiega l’Asp – per il raggiungimento di questo importante risultato, che non solo premia i lavoratori, ma stimola anche l’efficienza e l’impegno costante nell’erogazione dei servizi”.

Questo atto deliberativo si inserisce in più ampio piano di valorizzazione del personale che la Direzione Strategica dell’ASP di Enna vuole promuovere con provvedimenti concreti confermando l’impegno a sostenere e promuovere politiche che possano migliorare costantemente il clima lavorativo. L’obiettivo finale è quello di incentivare il benessere dei propri dipendenti e di conseguenza la qualità, l’efficienza e il continuo miglioramento dei servizio sanitario pubblico offerto alla cittadinanza.