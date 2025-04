Enna: Asp, approvata graduatoria per medici disponibili ad incarichi provvisori

PUBBLICITÀ

Con atto deliberativo 604 dell’18 aprile l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha provveduto ad approvare e pubblicare la graduatoria valida per l’anno 2025 per il conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato, e di sostituzione nell’Area Specialistica Ambulatoriale, distinta per branche.

Sulla scorta delle domande pervenute per le diverse branche di interesse, coerentemente con quanto previsto nell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) in vigore da aprile 2024, l’ASP di Enna ha provveduto a redigere la graduatoria, rispettando tutti i principi e le priorità prescritte nell’A.C.N. stesso.

“Lo scopo principale – dichiara il Direttore Sanitario, Dr. Emanuele Cassarà – è quello di assicurare la massima efficacia e professionalità al nostro sistema assistenziale”, sottolineando come questo provvedimento contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi sanitari offerti nel territorio. I Medici Specialisti e Veterinari inclusi nella graduatoria saranno prontamente disponibili a ricoprire incarichi provvisori, contribuendo così a garantire la continuità delle cure e dei servizi offerti ai cittadini.

La Direzione Strategica dell’ASP di Enna si impegna a mantenere elevati standard di qualità per rispondere tempestivamente alle necessità della comunità assistita e ringrazia tutti i professionisti che hanno partecipato al processo di selezione.

La graduatoria sarà consultabile sul sito ufficiale dell’ASP, nella sezione “cure primarie”. I medici interessati potranno ricevere ulteriori informazioni contattando gli uffici aziendali.