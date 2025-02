Enna: Asp, Acudetox per il contrasto al tabagismo

PUBBLICITÀ

L’Unità Operativa Complessa (UOC) Dipendenze Patologiche della ASP di Enna, diretta dalla Dott.ssa Carmela Murè, sta avviando le attività di terapia per il tabagismo (dipendenza da fumo) e le patologie fumo-correlate.

Secondo le ultime stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, più di sette milioni di persone muoiono ogni anno nel mondo a causa del fumo. Di queste, circa 900.000 riguardano non fumatori esposti a fumo passivo in casa o al lavoro.

Il trattamento integrato comprende l’attuazione del protocollo Acudetox, che rappresenta un’applicazione dell’antica agopuntura auricolare cinese, adattata anche da medici europei e specificatamente proposta per la disassuefazione dalla dipendenza dal tabacco. Consiste nell’inserimento di 5 piccoli aghi in altrettanti punti all’interno del padiglione auricolare per una durata di circa 45 minuti in una condizione di rilassamento, in ambiente calmo e confortevole.

Sono previsti colloqui psicologici individuali e partecipazione a gruppi che aiutano a tenere sotto controllo i sintomi da astinenza e migliorano il benessere generale della persona, finalizzati alla gestione degli automatismi legati all’uso della sigaretta, al miglioramento e alla stimolazione dell’autoefficacia, alla gestione del craving (ovvero il desiderio per la sigaretta) e allo sviluppo della consapevolezza delle proprie risorse e all’apprendimento di strategie di gestione dello stress. Il trattamento è gratuito e non necessita di ricetta medica.

Le attività saranno avviate a partire dal mese di marzo 2025 e l’iscrizione può essere fatta entro il 10 marzo contattando i seguenti numeri: 0935-520836/520838/520843/520844 oppure inviando una mail con i propri recapiti al seguente indirizzo: sert.enna@asp.enna.it.

La sede è sita in IV Novembre n.40, presso il Ser.D di Enna. Referenti: Dott. Giuseppe Laneri, dirigente medico, Dott. Carmelo Percipalle, dirigente medico, e Dott.ssa Maria Angela Cannarozzo, psicoterapeuta.