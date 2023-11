Enna: asilo Biricoccolo, iniziativa di informazione sulla disostruzione delle vie aeree

PUBBLICITÀ

Le manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le informazioni sul tema sono state l’oggetto dell’incontro formativo realizzato con gli operatori in servizio presso l’Asilo Nido Comunale Biricoccolo ad Enna Bassa.

L’iniziativa è parte integrante della campagna di informazione e sensibilizzazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, avviata dalla dottoressa Eleonora Caramanna, responsabile della UOS Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Enna e referente del Progetto PP2 compreso nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune, con l’assessore Giuseppe La Porta e il responsabile dei servizi educativi Michele Schillaci. Hanno partecipato, in qualità di istruttori, i professionisti Giovanni Pastro e Davide Di Maggio.

Il progetto disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, promosso dall’ASP di Enna secondo l’approccio nazionale di “Guadagnare Salute” e rivolto a genitori, pediatri di libera scelta, operatori sanitari e cittadini, mira a promuovere la prevenzione attraverso la formazione, l’informazione e la consapevolezza sugli incidenti gravi e ad esito fatale. È rivolto a coloro che si trovano a vivere e a operare in contesti in cui sono presenti bambini, al fine di apprendere adeguate modalità di riduzione del rischio di soffocamento; un altro obiettivo è creare una rete di operatori e soggetti interessati affinché le corrette informazioni siano diffuse e permettano in tali evenienze di far scendere il numero degli incidenti.

Secondo i dati disponibili sull’argomento, le ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo coinvolgono soprattutto i bambini fino ai 3 anni di età e sono una delle principali cause di morte. Agire tempestivamente e conoscere le manovre da eseguire sono azioni fondamentali per la prevenzione di tali eventi.