Enna: artiste tedesche del gruppo N_leben in residenza al Garage Arts Platform

Il Garage Arts Platform annuncia l’arrivo in residenza a Enna di quattro artiste del gruppo N_leben, dal 9 al 22 marzo. Le due settimane di permanenza saranno dedicate a incontri conviviali, passeggiate, laboratori e attività gratuite, cene sociali, proiezioni e saranno aperte a tutti gli interessati. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma di mobilità artistica Culture Moves Europe, con il supporto del Goethe Institut.

Il gruppo di artiste N_leben invita ai seguenti appuntamenti: giovedì 13 marzo dalle ore 17 alle 19, passeggiata libera alla scoperta di Enna alla ricerca di voci che accompagnano le artiste e raccontano la città; sabato 15 marzo dalle ore 15 alle 19, workshop dedicato alla produzione di carta riciclata e ispirata dagli input raccolti nella passeggiata; martedì 18 e mercoledì 19 dalle ore 15 alle 20, laboratori gratuiti e creatività condivisa con stampa creativa a ruggine, tecniche di piegatura per origami, cucito creativo e riparazioni, proiezione di film e video del gruppo; venerdì 21 dalle ore 19 alle 22, presentazione pubblica finale della ricerca e dei laboratori, cena sociale e proiezione di film e video del gruppo.

N_leben è un gruppo interdisciplinare di artisti e operatori culturali fondato nel 2017 a Berlino e composto da un numero variabile di persone che cambiano ad ogni nuova edizione del progetto. Le componenti di N_leben per la residenza a Enna sono le artiste e operatrici culturali tedesche Mirjam Dorsch, Katharina Kamph, Sandra Schieke, Sabrina Schieke.

A Enna N_leben esplorerà prima i dintorni grazie a escursioni, passeggiate, osservando il contesto e l’ambiente ed ascoltando il racconto della città di chi si accosterà a loro. Queste esperienze saranno fissate e raccontate attraverso la raccolta di oggetti che si troveranno durante l’attraversamento della città. Questo processo genererà una rappresentazione aperta dell’area e creerà dei punti di accesso: l’azione in sé, insieme all’interazione con il contesto socio-culturale, diventerà il mezzo di accesso e di contatto.

A partire da queste raccolte di oggetti, documenti e impressioni emergeranno somiglianze strutturali e accavallamenti di senso che verranno sviluppati nello spazio di lavoro in Garage, pensato come atelier aperto a tutti gli interessati e curiosi per partecipare alla ricerca di N_leben attraverso i laboratori gratuiti. In conclusione del periodo passato insieme, il pubblico sarà invitato a fare esperienza dei risultati e delle azioni creative sviluppate.

Il processo creativo di N-leben tende sempre a raggiungere diversi luoghi e creare dei format in maniera episodica insieme ai partecipanti. Mario Margani, co-fondatore del Garage, ha fatto spesso parte del gruppo artistico N_leben. Allo stesso modo il gruppo cercherà di connettere altri attori locali, artisti e artiste e persone comuni all’interno della struttura aperta del gruppo.