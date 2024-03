Enna: arte pittorica e fotografica a confronto all’Urban Center

PUBBLICITÀ

Oggi alle 17 sarà inaugurata la mostra dal titolo “Affinità elettive: arte pittorica e arte fotografica a confronto” allestita presso l’Urban Center di Enna. Organizzata dall’associazione culturale Libri&Altrove con il patrocinio del Comune, intende far dialogare le due arti per stimolare nuove esperienze estetiche, far emergere i talenti artistici del territorio e dare voce a quanti amano esprimersi attraverso la fotografia e la pittura, con la possibilità di incontrare il pubblico a cui proporre i propri lavori.

La mostra, a ingresso libero fino al 3 aprile, coinvolge 10 fotografi e 27 pittori, tutti ennesi, con in esposizione 71 scatti fotografici e 27 dipinti.

I fotografi sono Noemi Alessandra, Paolo Andolina, Giuseppe Arangio, Elio Camerlingo, Esther D’Agristina, Francesca Fazio, Enrico La Bianca, Andrea Lattuca, Ivan Piscitello, e Ambra Turco. I pittori, invece, sono Silvana Adamo, Tiziana Arena, Erina Cameli, Lorella Catalano, Paola Chiaramonte, Rosa Cimino, Gisa Costa, Nunziatina Crimi, Ada Di Stefano, Ornella Gullotta, Pippo Lombardo, Rina Menzo, Silvana Mirrione, Cinzia Oieni, Paolo Parrino, Gisella Pavone, Maria Pepe, Aldo Petralia, Annamaria Sabato, Antonella Sacco, Virginia Salerno, Elvira Severino, Enrica Vetri, Angela Vicari, Silvana Virlinzi e Gaetana Zarbà.

L’ideazione e il coordinamento sono a cura di Pippo Lombardo, con l’allestimento di Silvana Virlinzi e la grafica di Francesco Vinci. La mostra è visitabile dalle 9 alle 13:00 e dalle 14 alle 18:00, è chiusa il venerdì pomeriggio e il lunedì.