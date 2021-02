Enna: arriva la neve. Percorribili le strade di accesso al capoluogo

Come annunciato dai bollettini meteo diramati dal Dipartimento di Protezione civile puntualmente è arrivata la prima neve imbiancando i comuni della provincia di Enna. Le basse temperature registrate ieri non lasciavano alcun dubbio.

Il personale della Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, diretto dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso, già nella serata di ieri ha perlustrato le strade provinciali soprattutto della zona nord della provincia utilizzando dove necessario lo spargisale. Operazione preventiva questa che ha consentito di garantire la percorribilità in tutte le arterie provinciali, già dalle prime ore della mattinata di oggi. Nella Sp 34 e nelle strade provinciali di Troina, oltre allo spargisale dalle 5 di stamane il personale della viabilità è impegnato con i mezzi spalaneve per liberare la strada dalla coltre di neve.

Per quanto riguarda il capoluogo (nella foto di Lucio Vulturo) le strade di accesso sono tutte percorribili. Continuerà per tutta la giornata il monitoraggio della situazione viaria per garantire la percorribilità in sicurezza sulle strade provinciali. ​