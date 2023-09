Enna: arriva il micro-festival che racconta l’entroterra

PUBBLICITÀ

Dopo le tappe in Luserna (Trentino); Melle, Casteldelfino, Rore, Celle di Bellino (Piemonte); Velva (Liguria); Corchia (Emilia Romagna), l’Associazione Terreoltre, in collaborazione con il GAL Rocca di Cerere approda in Sicilia, nelle valli dell’ennese, per raccontare le forme di resistenza e di creatività messe in atto dagli abitanti di questo territorio che paga uno dei prezzi più alti in termini di spopolamento.

L’associazione culturale Terreoltre idea, progetta e organizza iniziative ed eventi culturali e artististici, didattico-educativi e ricreativi. Con sede a Sestri Levante, l’associazione si occupa, in particolare, di promuovere e diffondere cultura, storia, tradizioni, enogastronomia di terre e borghi interni trascurati dai grandi flussi e favorendo un turismo consapevole, lento, sostenibile.

La prima tappa meridionale si svolgerà proprio a Enna dal 29 settembre al primo ottobre, in cui gli organizzatori e i fotografi hanno documentato alcuni momenti della vita nell’unico capoluogo siciliano senza mare, in cui l’orizzonte è uno sconfinato susseguirsi di monti e tramonti mozzafiato.

La mostra che sarà esposta in Piazza Municipio a Enna, racconta storie di vita di donne e di uomini che sono rimasti, a volte che sono ritornati, che si sono riorganizzate grazie anche al sostegno del GAL e alla rete d’impresa per dare una speranza a questo territorio.

Durante il festival in tutta la città ci saranno mostre fotografiche, talk escursioni e workshop, saranno momenti in cui riflettere da un’altra angolazione sul territorio dell’ennese, sulle strategie turistiche e sulla complessità di essere area interna.

Uno dei video realizzati durante la pre-fase di documentazione, sui grani antichi e la cerealicoltura sarà presentato il 29 settembre ore 18.30 presso la Sala Cerere. Il video verrà inserito nel Geportale della Cultura Alimentare (GeCA) del Ministero della Cultura.

Si segnala l’evento dell’1 ottobre, ore 18.00 presso il Teatro Garibaldi, organizzato in collaborazione con CNA ENNA e FONDAZIONE ECIPA, che vedrà tra i relatori il Prof. Filippo Barbera (Università di Torino, curatore del libro Contro i Borghi) e Isabella Andrighetti (Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali Touring Club Italia).

Il Microfestival ha il patrocinio dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateria- Ministero della Cultura; Riabitare l’Italia, Touring Club Italia, KUBASTA, BIA (Beni Immateriali e Archivistici).

Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione.