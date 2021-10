Enna: arrestato giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti

Durante un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia disposta dal Questore, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un giovane ennese che è stato sorpreso alle porte della città mentre viaggiava, a bordo della sua autovettura in compagnia della sua fidanzata, con gr. 12 di cocaina in pietra, un bilancino elettronico di precisione, sul cui piatto di pesata erano ancora ben visibili tracce di cocaina, e la somma in contanti di euro 515,00, tutti di vario taglio.

Inoltre, nel corso della perquisizione effettuata a casa e nel luogo di lavoro dell’arrestato, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Enna hanno trovato farmaci utilizzabili per il taglio della cocaina, due pezzi di hashish, uno del peso di 46.3 grammi e l’altro di 0,6 grammi, ed un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante che presentava il piatto di pesata intriso di tracce e residui di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Come da disposizioni del P.M. di turno della Procura di Enna che ha seguito la vicenda, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza.