Enna: arrestato giovane per tentato ingresso di droga in carcere

Un giovane ventenne, proveniente da fuori regione, è stato arrestato dalla Polizia Penitenziaria di Enna dopo aver tentato di introdurre droga all’interno della casa circondariale, occultandola nelle parti intime. Il ragazzo si era presentato per un colloquio con un parente detenuto.

Dopo aver superato i controlli iniziali con metal detector, è stato autorizzato ad accedere alla struttura. Tuttavia, prima di entrare nella sala colloqui, è stato sottoposto a un ulteriore controllo da parte dell’unità cinofila antidroga della polizia penitenziaria.

A segnalare la presenza di stupefacenti è stato il cane Enea, un malinois, insieme al suo conduttore, un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria del distaccamento di Palermo. L’animale ha immediatamente individuato il sospettato, permettendo così agli agenti di intervenire.

Dopo una prima resistenza, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso gli sono stati trovati oltre 100 grammi tra cocaina e hashish. La successiva perquisizione dell’autovettura in suo uso ha portato al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente.

I gravi indizi di colpevolezza hanno portato all’arresto del soggetto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, aggravata ai sensi degli articoli 73 e 80 del D.P.R. 309/90. Il giovane, con diversi precedenti penali anche per i reati associativi di cui al 416 bis, è stato trattenuto in carcere. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare.

L’USPP (Unione Sindacale Polizia Penitenziaria), attraverso il consigliere nazionale Filippo Bellavia, ha espresso grande soddisfazione per l’operazione: “Malgrado la grave carenza di personale di polizia è riuscita comunque a scongiurare ed impedire l’introduzione della sostanza stupefacente che avrebbe sicuramente generato difficoltà gestionali degli assuntori detenuti, impedendo altresì che l’azione delittuosa ai fini di spaccio avrebbe potuto fare fruttare incendi guadagni illeciti. La casa circondariale di Enna è spesso oggetto di fenomeni delittuosi di pesante gravità come l’arresto del prete, l’introduzione di telefoni e droga con i droni e finanche tentativi di evasioni, ma la grande preparazione professionale dei poliziotti malgrado i turni massacranti di servizio la grave carenza di personale e la pesante mole di lavoro, non ha eguali ed i baschi azzurri hanno sempre contrastato tali fenomeni con abnegazione e senso del dovere con ottimi risultati”.