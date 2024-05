Enna: arrestato cittadino straniero su cui pendeva ordine di cattura

PUBBLICITÀ

La scorsa settimana, nel corso di servizi mirati di prevenzione e contrasto al crimine diffuso, personale della Polizia di Stato della Sezione Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Enna, ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero di nazionalità tunisina, residente a Enna.

PUBBLICITÀ

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento del giovane che si aggirava appiedato lungo il viale Diaz di Enna, procedevano ad un controllo di polizia nei confronti dello stesso, dal quale si appurava che a carico dello stesso pendeva un ordine di cattura, per anni 3, mesi 3 e giorni 18 di reclusione, in ordine a reati contro il patrimonio e la persona, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova.

Per tale motivo, esperite le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso l’Istituto Penitenziario Maschile per Minori di Caltanissetta.