Enna, Arena (Pd): “Impegno per uno stadio rispondente agli standard normativi”

La presidente della IV Commissione consiliare permanente, raggiunta dalle sollecitazioni di una parte di tifosi e simpatizzanti dell’Enna Calcio, si è presa carico delle istanze riguardanti l’adeguamento strutturale e funzionale dello Stadio Gaeta.

“Una promozione che arriva dopo 34 anni e dopo un soffertissimo spareggio perso a Siracusa lo scorso anno – dice la consigliera del Partito Democratico Tiziana Arena – doveva essere non solo la festa per giocatori e tifosi, ma doveva essere la festa dell’intera città con in testa l’amministrazione comunale. Questo non mi sembra sia accaduto e alla festa di domenica scorsa ad attendere la nostra squadra c’erano, giustamente, caroselli di macchine, tanta gente in strada ma non l’amministrazione comunale”.

“Peccato! – prosegue Arena -. Un’occasione persa soprattutto se in quei giorni l’unico impegno era un infruttuoso lavoro di bilanciamenti e di rispolvero di poltrone e deleghe per far accomodare vecchi protagonisti. Ci sarà tempo per rimediare domenica prossima”.

“Mi sento di ringraziare – conclude – la società dell’Enna Calcio, i giocatori e i tifosi, che hanno dimostrato competenza, devozione e passione e come presidente di IV Commissione Consiliare permanente prendo l’impegno di promuovere tutte le iniziative consiliari che saranno necessarie per consentire alla squadra di avere una dotazione impiantistica funzionale per gli allenamenti ed uno stadio pienamente rispondente agli standard normativi da poter essere utilizzato nel campionato prossimo. E come prima iniziativa convocherò a breve la IV Commissione per un sopralluogo al Gaeta alla presenza dei componenti di commissione, degli uffici comunali e dei dirigenti della società Enna Calcio. Sarebbe una beffa non poter sentire il fischio di inizio della prima partita di campionato, dopo aver raggiunto l’obiettivo di approdare in Serie D, solo perché il Gaeta non ha i requisiti di agibilità e sicurezza”.