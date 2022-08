Enna: Arena e Marino i candidati del Pd alla Camera

Saranno due i candidati del Pd ennese alla Camera: si tratta di Giuseppe Arena, candidato nel collegio uninominale della Camera Sicilia2, e Stefania Marino, candidata capolista nel collegio plurinominale della Camera Sicilia2.

“Il PD ennese si candida ad assicurare la rappresentanza al Parlamento Nazionale e a quello Regionale – il commento del segretario provinciale Vittorio Di Gangi -. Questo risultato è il frutto di un impegno unitario del Partito Democratico ennese condotto in questi anni. Finita l’era dei viceré e dei commissariamenti, grazie all’impegno e alla passione di donne, uomini e di tantissimi giovani, abbiamo potuto e saputo ricostruire una proposta politica credibile per questo territorio”.

“Con le candidature di Stefania Marino e Giuseppe Arena – prosegue il segretario provinciale – viene riconosciuto alla federazione di Enna un ruolo politico importante e centrale nello scacchiere regionale. Non era facile, con la riduzione del numero dei parlamentari, ottenere questo risultato. Solo grazie al lavoro sinergico di tutto il gruppo dirigente si è riusciti ad incidere nella partita delle candidature alle nazionali”.

“Dopo le primarie del 26 giugno – commenta Di Gangi – che hanno visto la partecipazione di quasi 16.000 elettori e che hanno designato come candidato all’Assemblea Regionale Fabio Venezia, oggi otteniamo un altro ottimo risultato. Nelle prossime ore la direzione provinciale verrà chiamata a decidere sulla candidatura femminile da presentare alle regionali; un minuto dopo, tutti uniti e a testa bassa, andremo alla ricerca del consenso per le prossime elezioni del 25 settembre, per assicurare alla Provincia di Enna la rappresentanza al Parlamento Nazionale e a quello Regionale, a cui soltanto il Partito Democratico può ambire. Noi abbiamo costituito le premesse affinché ciò sia possibile, mettendo in campo candidati di qualità e con un bagaglio di esperienza, di competenza di tutto rilievo. Ora tocca agli elettori far si che ciò si concretizzi davvero. E sono sicuro che il loro sostegno ci sarà”.