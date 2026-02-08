Enna, aree edificabili ed IMU: gli ordini professionali chiedono un tavolo tecnico con il Comune

PUBBLICITÀ

La Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Enna, che riunisce l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, il Collegio dei Geometri e Geometri laureati, l’Ordine degli Architetti e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha formalizzato la richiesta di istituzione di un Tavolo Tecnico permanente con l’Amministrazione comunale di Enna per affrontare in modo collaborativo le problematiche relative alla determinazione dei valori IMU per le aree edificabili.

L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire, attraverso le competenze tecniche specifiche delle professioni rappresentate, alla corretta applicazione della normativa tributaria in materia di aree edificabili, garantendo equità fiscale e sostenibilità sociale dell’imposizione.

“Gli Ordini professionali intendono mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale le proprie competenze tecniche per definire criteri condivisi e metodologie trasparenti nella determinazione dei valori imponibili”, dichiarano i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche. “Il nostro obiettivo è collaborare con il Comune per individuare soluzioni equilibrate che tengano conto delle specificità del territorio ennese.”

Il Tavolo Tecnico proposto avrebbe il compito di: analizzare le caratteristiche specifiche del territorio comunale, inclusi i vincoli paesaggistici, idrogeologici e urbanistici; definire coefficienti correttivi che riflettano le effettive potenzialità edificatorie delle diverse zone; aggiornare periodicamente i valori sulla base dell’evoluzione del mercato immobiliare locale; fornire supporto tecnico per la valutazione di situazioni particolari; ridurre il contenzioso tributario attraverso una maggiore trasparenza delle metodologie.

“Riteniamo fondamentale un approccio condiviso che valorizzi le competenze tecniche presenti sul territorio e che consenta di applicare la normativa in modo rigoroso ma equo”, proseguono i rappresentanti degli Ordini. “Il confronto tecnico tra professionisti e amministrazione può generare soluzioni migliori per tutti: per il Comune, che può ottimizzare le proprie entrate riducendo il contenzioso, e per i cittadini, che hanno diritto a una tassazione giusta e trasparente.”

La proposta tiene conto delle recenti evoluzioni normative, incluso il Piano Paesaggistico Regionale e il nuovo Piano Regolatore Generale che recepisce i principi del contenimento del consumo di suolo, elementi che incidono significativamente sulla determinazione dei valori delle aree edificabili.