Enna, area artigianale: il Comune annuncia azioni e progetti di rilancio

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Si è svolta la scorsa settimana una riunione con le imprese insediate nell’area artigianale di Enna per fare il punto della situazione e per avviare una serie di azioni e progetti di rilancio.

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“In particolare ho comunicato ai presenti – ha dichiarato l’assessore Michele Sabatino – del prossimo finanziamento e quindi intervento di riqualificazione ed efficientamento dell’area artigianale per un valore di un milione e mezzo di euro e altresì la presentazione e avvio di un progetto di ampliamento dell’area per altri 13 lotti per due milioni di euro, da far finanziare dalla Cassa Depositi e Prestiti”.

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Si è discusso anche di organizzare riunioni periodiche – la prossima a ottobre – per monitorare le esigenze delle imprese ed eventuali interventi, tra cui nell’immediato la pulizia del verde pubblico, che partirà in questi giorni. Durante la riunione si è anche lanciata l’idea di costituire un Consorzio tra le imprese artigiane insediate per la gestione dei servizi comuni, che dovrebbe vedere il Comune di Enna come socio, al fine di assicurare una gestione più efficace ed efficiente.

“L’area artigianale è sicuramente luogo determinante per lo sviluppo di Enna e deve diventare polo di attrazione e motivo di investimento per le imprese. L’amministrazione, che rappresento, si è infatti impegnata a fungere da impulso e farsi promotore di questo nuovo corso”, ha sottolineato Sabatino.

Gli operatori presenti hanno sottolineato che si tratta della prima volta in cui registrano un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale, con l’apertura di un dialogo diretto sulle esigenze dell’area artigianale.