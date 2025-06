Enna, Arci Petra sabato in piazza per la Palestina: “Basta complicità”

PUBBLICITÀ

Sabato 14 giugno, alle 18:30, a Enna, in Piazza Umberto, davanti al Teatro Neglia, il Circolo Arci Petra scenderà in piazza per affermare il valore della vita e dei diritti umani e per dire basta al massacro del popolo palestinese.

“Quanto sta accadendo a Gaza è terrificante – comunica il Circolo Arci Petra -. Non si può più restare voltati dall’altra parte, complici di così tanti atti disumanitari: chiediamo una presa di posizione da parte di cittadinanza e istituzioni affinché si esiga il cessate il fuoco immediato, la protezione internazionale per le popolazioni di Gaza e Cisgiordania, il riconoscimento dello Stato di Palestina, il rispetto e l’attuazione delle sentenze della Corte Penale Internazionale. Lanciamo questo appello per una manifestazione provinciale, larga, plurale, aperta. La lanciamo senza senza simboli nel manifesto, ma libera per accogliere una pluralità di voci. Ognuna e ognuno potrà partecipare con la propria identità, con le proprie bandiere, con le proprie parole. Sono benvenute tutte le realtà sociali, culturali, istituzionali e tutte le persone che vogliono prendere posizione per la giustizia e la libertà”.