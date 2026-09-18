Enna, Archivio di Stato: storia, pittura e scultura per le Giornate Europee del Patrimonio

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L’Archivio di Stato di Enna inaugura il proprio Piano di Valorizzazione 2026 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

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L’appuntamento è in programma sabato 26 settembre alle 10.30 e propone un percorso articolato tra storia, pittura e scultura, con l’obiettivo di rileggere la memoria del territorio attraverso linguaggi differenti.

L’iniziativa rappresenta anche una prosecuzione, negli spazi fisici dell’Archivio diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara, del racconto avviato sui social con la rubrica #100annidaENNESE, nata in occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.

Il programma prevede innanzitutto la mostra documentaria “Un secolo in movimento. Le carte dell’Ing. Antonio Scelfo: archivio d’Impresa e Istituzioni pubbliche”, curata dall’Archivio di Stato di Enna. Il percorso è dedicato alla figura dell’ingegnere, imprenditore e poeta Antonio Scelfo e mette in relazione fonti pubbliche e private per ricostruire aspetti della storia economica e sociale del territorio, con particolare riferimento alla nascita della provincia nel 1926 e alle trasformazioni che interessarono l’Ennese in quegli anni.

Spazio anche alla pittura con la mostra “Retaggi del passato per frammenti di futuro”, curata dall’associazione Libri&Altrove, che propone una rilettura contemporanea della memoria visiva.

Completa il programma la presentazione di “Prometeico”, catalogo di opere dello scultore Mario Termini, curata nell’ambito del progetto Biblioinsieme dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Enna. L’incontro sarà dedicato al percorso artistico dello scultore e al rapporto tra materia, memoria e ricerca espressiva.

Le tre iniziative compongono così il primo appuntamento del Piano di Valorizzazione 2026 dell’Archivio di Stato di Enna, inserito nel calendario delle Giornate Europee del Patrimonio.