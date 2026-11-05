Enna, Archivio di Stato: restaurati volumi notarili del Seicento e Settecento

Giuliana Maria Ferrara
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Si sono conclusi nuovi interventi di restauro sul patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Enna. Diversi volumi notarili risalenti al XVII e XVIII secolo sono rientrati nella sede dell’istituto dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero e conservazione da parte di un laboratorio specializzato.

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A darne notizia è la direttrice dell’Archivio di Stato di Enna, Giuliana Maria Ferrara, che sottolinea il valore degli interventi effettuati: «Si sono conclusi con successo i più recenti interventi di restauro che hanno permesso di restituire alla collettività e alla libera consultazione scientifica un ulteriore lotto del patrimonio dell’Archivio di Stato di Enna».

Le attività di restauro hanno consentito non soltanto di mettere in sicurezza i documenti, ma anche di individuare elementi di interesse storico e paleografico. Tra questi figurano alcuni frammenti liturgici in pergamena e un disegno raffigurante la pianta di una chiesa, la cui ubicazione potrebbe essere riconducibile al territorio di Agira.

«Tali elementi aprono nuove e promettenti prospettive di studio e di ricerca per gli storici e gli specialisti del settore», evidenzia la direttrice.

Gli interventi si inseriscono nelle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario portate avanti dall’istituto. In precedenza erano già state effettuate operazioni di spolveratura su oltre 25mila volumi notarili, mentre proseguono i lavori destinati ad ampliare progressivamente la documentazione disponibile per la consultazione.

Ferrara richiama infine l’attenzione sul ruolo dell’Archivio di Stato nella conservazione e nella fruizione delle fonti storiche: «La missione dell’Istituto si conferma dunque duplice e sinergica: adempiere al dovere della conservazione fisica delle fonti e, contestualmente, garantirne la massima fruibilità, restituendo alla comunità la memoria storica del territorio».

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