Enna: archipittura in Via Colajanni, Vella e Geraci celebrano l’arte mediterranea

Ad Enna, in via Colajanni 1, è allestita una mostra di archipittura frutto della collaborazione tra l’architetto palermitano Fabrizio Vella e il pittore barrese Walter Geraci. L’iniziativa, che inaugura l’atelier di Vella nel capoluogo ennese, nasce dall’idea di fondere architettura e pittura, ispirandosi al sincretismo artistico che caratterizzava la Bauhaus di Berlino negli anni ’20.

In esposizione, distribuiti in due stanze, si possono ammirare i progetti dell’architetto Vella e i dipinti di Geraci.

“Abbiamo lavorato partendo dal connubio che ci accomuna: la passione per l’arte mediterranea”, spiega Vella.

Nella prima stanza sono esposti i progetti di Vella, che coprono 30 anni di carriera, tra cui una chiesa di campagna realizzata a Monreale nel 1990 in stile rurale, e diverse ville costruite nella zona di Mondello a Palermo, caratterizzate dall’uso di materiali come legno, pietra e vetro. In mostra anche i progetti di tre ville ubicate ad Enna Bassa, non ancora realizzate.

I dipinti del giovane pittore Walter Geraci, che vanta numerose opere vendute in tutto il mondo, mettono invece in risalto i colori e i paesaggi siciliani.

L’esposizione è visitabile ogni giovedì dalle 16 alle 20.