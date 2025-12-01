Enna: arbitri CSI da tutta la Sicilia riuniti per un incontro formativo

PUBBLICITÀ

Si è svolto presso la Galleria Civica di Enna un incontro dedicato agli arbitri del CSI provenienti da tutta la regione.

A dare il benvenuto ai presenti è stato il presidente provinciale del CSI di Enna, Salvino Bombara, che ha espresso grande soddisfazione per l’ampia partecipazione e per l’opportunità di ospitare un evento così rilevante: «È un onore poter accogliere qui tutti gli arbitri della nostra regione. Oggi non celebriamo solo la figura dell’arbitro, ma il valore educativo del nostro sport e il ruolo fondamentale che ciascuno di voi svolge all’interno delle attività del CSI».

Sono seguiti i saluti di Benedetto Milazzo, responsabile della formazione regionale, il quale ha ribadito l’importanza di creare occasioni di confronto e crescita continua: «La formazione è il cuore della qualità arbitrale. Siamo qui per migliorare insieme, per condividere esperienze e per rendere sempre più solido il nostro servizio sportivo e umano».

A portare il suo contributo istituzionale è stato anche il presidente regionale del CSI Sicilia, Salvatore Raffa, che ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel valorizzare sempre di più la figura arbitrale: «L’arbitro rappresenta un pilastro del nostro movimento. Senza la sua presenza, competente e serena, non ci sarebbe gioco. È fondamentale continuare a investire nella formazione e creare un clima di collaborazione tra tutte le componenti del CSI».

A nome dell’amministrazione comunale è intervenuto anche l’assessore agli eventi del Comune di Enna, Mirko Milano, che ha portato i saluti della città e ha ringraziato il CSI per l’impegno svolto sul territorio: «Siamo orgogliosi di ospitare momenti formativi di questa importanza. Enna crede nel valore dello sport come strumento educativo e sociale e incontri come questo valorizzano l’intera comunità. Grazie al CSI per il suo costante lavoro con i giovani e per promuovere uno sport sano e rispettoso».

La giornata si è arricchita dell’intervento del direttore tecnico regionale, Francesco Catera, che ha ricordato quanto la funzione arbitrale vada oltre il semplice ruolo regolamentare: «Oggi tutti gli arbitri della regione sono riuniti per ribadire un concetto fondamentale: l’arbitro è prima di tutto un educatore. Far capire l’importanza della nostra figura è indispensabile, così come costruire un rapporto sano e rispettoso con i giocatori».

Catera ha poi evidenziato l’importanza del rapporto con i giovani: «Avere un dialogo positivo e costruttivo con i ragazzi permette di trasmettere il vero senso del nostro ruolo. L’arbitro non è un avversario, ma un garante di gioco, correttezza e crescita».