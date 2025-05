Enna: apre MedHub, il nuovo polo sanitario integrato firmato ROGA

PUBBLICITÀ

Apre oggi al pubblico ad Enna MedHub, nuovo progetto della ROGA S.p.A per unire competenze specialistiche, tecnologia avanzata e un approccio multidisciplinare e offrire un percorso di cura completo che va dalla diagnosi alla riabilitazione.

MedHub nasce dall’esperienza consolidata di ROGA nel settore sanitario. L’area sanitaria di ROGA – da oggi MedHub – eroga, infatti, ogni anno oltre 8.000 visite specialistiche, 6.000 prestazioni fisiokinesiterapiche e 10.000 prestazioni diagnostico-terapeutiche ad alta tecnologia. Sono numeri importanti, che raccontano di un’attività in crescita, che va coinvolgendo professionisti di altissimo livello e vuole portare con sé la propria visione e la propria missione aziedale in ambito medico e riabilitativo.

MedHub sarà situata sempre all’interno del Centro ROGA di Pergusa, in un ambiente rinnovato e con tante novità in attesa di essere scoperte. La struttura seguirà i più alti standard qualitativi: ambulatori specialistici con figure professionali del settore, sale per lo studio avanzato della colonna vertebrale, della postura globale dei pazienti mediante strumentazione tecnologicamente avanzata e moderna, la possibilità di percorsi riabilitativi e fisiokinesiterapici ad alta qualità mediante fisioterapisti altamente qualificati con possibilità strumentazione all’avanguardia e moderna e la moderna piscina riabilitativa riscaldata ad alte proprietà terapeutiche per attività di idrokinesiterapia.

MedHub si distingue per la qualità e la completezza dei servizi offerti, grazie a un team di professionisti altamente qualificati e a tecnologie di ultima generazione.

L’ambizione è diventare nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere, dove la persona è sempre al centro, creando un vero e proprio network sanitario ambizioso e in espansione.

“Con MedHub vogliamo offrire non solo prestazioni sanitarie di eccellenza, ma un vero e proprio modello di cura integrato, che metta la persona al centro di ogni percorso terapeutico – dichiara il Direttore Sanitario di MedHub, il Dr. Fabio Salvatore Gagliano, già Direttore Sanitario della prima esperienza poliambulatoriale ROGA –. È un progetto ambizioso, costruito su solide basi professionali, esperienza pluriennale nel settore, integrazione dell’innovazione e sempre a passo con i tempi che guarda al futuro della medicina con uno sguardo umano, competente e innovativo”.