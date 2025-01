Enna: apre l’ambulatorio infermieristico ospedaliero di stomaterapia e lesioni cutanee

PUBBLICITÀ

Nasce ad Enna, presso l’Ospedale Umberto I, il primo Ambulatorio Infermieristico Ospedaliero di Stomaterapia e Lesioni Cutanee della provincia di Enna, realtà innovativa che non tutte le ASP hanno istituito.

“Il progetto – comunica l’Asp – ha preso corpo e si è strutturato grazie alla dedizione e alla passione per il proprio lavoro dell’infermiera responsabile Giuseppina Rita Calascibetta e alla guida altamente qualificata, e qualificante per tutta l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, del Direttore di Chirurgia dott. Danilo Centonze. Bisogna anche ringraziare il pragmatismo operativo della dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli, Dirigente delle Professioni Sanitarie area Infermieristica e Ostetrica, sensibile al problema, che venendo a conoscenza del progetto dei sanitari l’ha immediatamente accolto e promosso; così come bisogna riconoscere che la visione progettuale della Direzione Strategica dell’Asp di Enna, guidata dal Direttore Generale dott. Mario Zappia, è stata ‘pronta’ e grazie ad essa, questa iniziativa, dopo anni di immobilismo, in tempi brevissimi, è passata dall’essere un sogno del personale sanitario, da sempre impegnato con abnegazione e professionalità alle cure di queste patologie, a divenire concreta realtà istituzionalizzata ed a disposizione di tutti i pazienti che ne hanno bisogno”.

Il nuovo ambulatorio, guidato dall’infermiera specializzata in stomaterapia inf. Giuseppina Rita Calascibetta sotto la guida del medico responsabile dott. Riccardo Gula, rappresenterà un punto di riferimento per tutti i pazienti stomizzati presenti nella provincia di Enna e non solo.

“Già si contano – prosegue l’Asp – più di cento utenti in cura, ma i numeri stanno crescendo molto velocemente, infatti, a seguito degli importanti risultati ottenuti dall’équipe operatoria guidata dal Direttore dott. D. Centonze, sempre più pazienti, provenienti da tutta la Sicilia si rivolgono all’ASP di Enna per ricevere cure primarie chirurgiche di eccellenza”.

La stomia riguarda pazienti che a seguito di patologie neoplastiche o infiammatorie a carico dell’apparato digerente o urinario necessitano di un intervento per applicare un accesso esterno ad uno di questi appartati. Il nuovo Ambulatorio Ospedaliero di Stomaterapia e Lesioni Cutanee offrirà un percorso altamente personalizzato per ogni singolo paziente, il quale avrà voce in capitolo nella scelta del dispositivo più adeguato alla sua condizione personale ed al relativo piano terapeutico che ne consegue.

Il dott. Centonze, al riguardo, ci tiene a far presente come “il Paziente stomizzato sia uno dei pazienti più difficili da seguire, soprattutto per l’aspetto psicologico, spesso legato ad una conseguenza oncologica, che rende necessario entrare in empatia con esso”.

“Il paziente – ci spiega inoltre l’infermiera Calascibetta, per tutti Pina – viene messo al centro, ci impegniamo a migliorare quanto più possibile la qualità della sua vita. Ascoltiamo con attenzione le sue istanze e assieme redigiamo un piano individuale di educazione e riabilitazione utile a stabilire un rapporto di fiducia con il medico e l’infermiere enterostomista. Con ogni paziente alla fine stabiliamo un rapporto personale, tutti hanno il mio numero di telefono, e restiamo in contatto costante”.

Nel piano individuale vengono fornite tutte le indicazioni necessarie alla preparazione all’intervento, viene individuato il dispositivo più adatto tra i tanti che oggi sono disponibili, vengono pianificati tutti i controlli post chirurgici e tutti i passi da compiere in modo corretto per il percorso ambulatoriale che ne seguirà ed al quale si avrà facile accesso.

L’accesso al nuovo Ambulatorio, che fungerà quindi da centro riabilitativo di eccellenza, avverrà nel modo più semplice possibile, per libera scelta: contattando direttamente l’ambulatorio allo 0935-516093; il cup al numero 800679977 o 0935-520810, su indicazione del proprio medico curante, di un ambulatorio esterno, di un altro reparto o ambulatorio interno.

Durante la cerimonia di inaugurazione è intervenuto anche il dott. Raimondo Arena, presidente dell’A.I.Stom. Sicilia, che ha donato la targa per l’accredito di Centro Riabilitativo Uro-Eenterostomale da parte dell’Associazione Italiana Somizzati, composta da pazienti e stomaterapisti specializzati, con la quale è stato stipulato un protocollo d’intesa.

“L’affiliazione ad A.I.Stom. – conclude l’Asp – offre supporto costante, formazione, approfondimenti, innovazione tecnologica ma soprattutto pone il nostro ambulatorio all’interno di una ‘rete’ nella quale si sviluppa un circolo virtuoso di condivisione delle informazioni. Un luogo in cui la soluzione trovata per ogni esigenza diventa soluzione per ‘tutti’ da Enna a Milano senza limiti geografici né barriere concettuali”.