Enna: apre in via Libertà “Caf Professione Fisco”

Apre ad Enna, in Via Libertà 17, “Caf – Professione Fisco”, attività che offre diversi servizi di carattere fiscale come modelli 730, unico, ICI, successioni, modelli RED INPS e INPDAP e modelli ISEE, oltre a tutti i servizi di patronato, visure catastali e camerali, servizi online, assistenza legale e tributaria.

Caf Professione Fisco srl è emanazione della Confederazione Italiana Lavoratori Industria Artigianato Agricoltura (CONFLIAA) e si avvale, nella sede di via Libertà, della collaborazione di un team di professionisti di Enna e Palermo.