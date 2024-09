Enna: apre il consolato onorario della Bosnia Erzegovina per la Sicilia

PUBBLICITÀ

Dal prossimo 20 settembre la città di Enna ospiterà una sede diplomatica. Infatti sarà inaugurato presso la sede dell’Associazione Luciano Lama O.D.V. in via Civiltà del Lavoro 17/A a Enna Bassa, il Consolato Onorario della Bosnia Erzegovina per la Sicilia. Console Onorario sarà l’attuale presidente dell’Associazione “Luciano Lama”, Michele Sabatino.

PUBBLICITÀ

La cerimonia di inaugurazione si terrà alle 11 di venerdì alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Sarà presente l’Ambasciatrice in Italia per la Bosnia Erzegovina Amira Arifovic, i Consiglieri Azra Popovic, Dragana Maksimovic e Dalibor Lucic. Hanno assicurato la presenza anche il Prefetto Maria Carolina Ippolito e il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

“L’apertura del Consolato rappresenta un importante riconoscimento per tutti questi anni di lavoro e solidarietà dell’Associazione Luciano Lama in Bosnia – commenta Michele Sabatino – ma soprattutto la necessità di rafforzare il nostro impegno nei paesi balcanici in una prospettiva europea. Resto a disposizione per tutta la comunità bosniaca che vive in Sicilia e spero che si possa fare un ottimo lavoro di cooperazione e di sviluppo anche per questo territorio”.

Chi volesse contattare il Consolato Onorario Bosniaco per la Sicilia lo potrà fare inviando un’ e-mail a consolato.onorario.sicilia.bih@gmail.com.