Enna: apre al CISS di Pergusa l’ambulatorio di cure palliative

Aperto l’ambulatorio di cure palliative presso il CISS di Pergusa. L’attività è stata avviata lunedì 16 giugno, presenti presso il CISS il Direttore Amministrativo, la Dr.ssa Maria Sigona, il Responsabile dell’Unità Operativa Cure Palliative Domiciliari, dott. Paolo Lo Manto, il dirigente Medico Dr.ssa Tamburella Consuelo, gli Psicologi Dr.ssa Ribis Caterina, Dr. Crapanzano Enzo, tutti in servizio nell’UOSD, la Dr.ssa Cicchirillo Serena per la parte tecnico/amministrativa.

Tutto lo staff aziendale e i componenti dell’Unità Operativa Cure Palliative Domiciliari hanno lavorato alacremente perché si potesse realizzare questo altro modo di dare “sollievo” ai pazienti complessi che necessitano di una visione olistica del loro stato di salute e del supporto alla famiglia.

La Direzione Strategica continua, dal canto suo, nell’impegno “di attivare sempre più nuovi servizi per le persone fragili, mano a mano che i lavori in corso liberano nuovi ambienti”.

“L’ambulatorio è un ambiente che cura, uno spazio sanitario dedicato alla gestione dei pazienti con malattie inguaribili, con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita e quella dei loro familiari, attraverso un approccio multidisciplinare che comprende cure mediche, psicologiche e sociali – evidenziano gli operatori sanitari -. In questo contesto, l’ambulatorio funge da punto di riferimento per l’erogazione di servizi di cura, supporto e assistenza, in particolare per pazienti che mantengono un certo grado di autonomia e che necessitano di valutazioni specifiche per la gestione dei sintomi e per il supporto alla famiglia”.

L’ambulatorio di cure palliative è un luogo dove i pazienti con malattie a prognosi infausta ricevono cure mirate a migliorare la loro qualità di vita, riducendo il dolore e i sintomi senza mirare alla guarigione. L’obiettivo principale è garantire un’assistenza globale, che tenga conto delle esigenze fisiche, psicologiche e sociali del paziente e della famiglia. I servizi offerti sono: valutazione gestione del dolore, monitoraggio dei sintomi, supporto psicologico e sociale, coordinamento delle cure con altri specialisti, orientamento per familiari e caregiver e supporto medico specialistico.

L’accesso all’ambulatorio avverrà tramite una richiesta di visita specialistica da parte del medico curante, con la dicitura “visita ambulatoriale per cure palliative” su ricettario regionale con “codice 89.07.A prima visita”, “codice 89.01.R visita di controllo” da prenotarsi agli sportelli del CUP.

L’ambulatorio è parte della rete di cure palliative che comprende anche i servizi di cure palliative domiciliari. Le visite verranno effettuate dal Dr. Lo Manto o dalla Dr.ssa Tamburella coadiuvati dagli psicologi, tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il CISS di Pergusa. Il dirigente medico che effettuerà la visita, a sua discrezione e se le condizioni del paziente lo richiederanno, si avvarrà della presenza di altri professionisti individuati nelle diverse branche a seconda delle esigenze del paziente.

“Il CISS di Pergusa, luogo immerso in un contesto ambientale e naturalistico, privo di barriere architettoniche – sottolineano gli operatori – risulta in linea con la ‘mission’ delle cure palliative: la Cura oltre la Cura, ovvero prendersi cura della persona nella sua globalità, corpo, mente ed emozioni. Il contatto con la natura aiuta a ritrovare equilibrio, pace e respiro. Ogni spazio è progettato per essere accessibile, confortevole e riservato”.

Tutti i componenti della Unità Operativa restano a completa disposizione dei medici e dei familiari per chiarimenti e notizie in merito all’ambulatorio. Sono raggiungibili presso lo stabile sito in viale Diaz n. 49, terzo piano, e ai seguenti numeri telefonici: dr. Lo Manto 0935 520591, dr.ssa Tamburella 0935 520664, dott.ssa Ribis e dr Crapanzano al numero 0935 520544.