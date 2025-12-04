Enna: approvato il progetto per la nuova cucina al Neglia-Savarese

PUBBLICITÀ

Questa mattina la Giunta municipale di Enna ha approvato il progetto, elaborato dall’Ing. Massimo Gennaro Giarrizzo, per la realizzazione di una cucina professionale presso l’istituto comprensivo Neglia-Savarese, così da ottimizzare il servizio mensa per gli studenti. A darne notizia l’Assessore ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo che spiega come l’intervento sia stato finanziato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione.

PUBBLICITÀ

Spiega l’Assessore che l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è quello di rendere ancora più fruibili ed attrattivi gli spazi comuni degli istituti scolastici, quindi mense, palestre, auditorium, laboratori, biblioteche ecc., al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere all’interno della scuola, sfruttando al massimo il tempo pieno.

PUBBLICITÀ

“Rendere le scuole ennesi sempre più confortevoli ed attrattive – continua l’Assessore Palermo – è la migliore arma per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, un ragazzo a scuola è un ragazzo che sottraiamo alla strada e dai molti pericoli che lì può incontrare”.

L’importo del progetto è di complessivi euro 240.487,08 e, con l’approvazione della delibera, potrà essere indetta la relativa gara.

“La realizzazione di questa cucina – conclude l’Assessore Palermo – è un ulteriore tassello che l’Amministrazione Dipietro pone al servizio della comunità”.