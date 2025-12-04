Enna: approvato il progetto per la nuova cucina al Neglia-Savarese

1 ora ago
Comune di Enna
Questa mattina la Giunta municipale di Enna ha approvato il progetto, elaborato dall’Ing. Massimo Gennaro Giarrizzo, per la realizzazione di una cucina professionale presso l’istituto comprensivo Neglia-Savarese, così da ottimizzare il servizio mensa per gli studenti. A darne notizia l’Assessore ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo che spiega come l’intervento sia stato finanziato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione.

Spiega l’Assessore che l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione è quello di rendere ancora più fruibili ed attrattivi gli spazi comuni degli istituti scolastici, quindi mense, palestre, auditorium, laboratori, biblioteche ecc., al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere all’interno della scuola, sfruttando al massimo il tempo pieno.

“Rendere le scuole ennesi sempre più confortevoli ed attrattive – continua l’Assessore Palermo – è la migliore arma per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, un ragazzo a scuola è un ragazzo che sottraiamo alla strada e dai molti pericoli che lì può incontrare”.

L’importo del progetto è di complessivi euro 240.487,08 e, con l’approvazione della delibera, potrà essere indetta la relativa gara.

“La realizzazione di questa cucina – conclude l’Assessore Palermo – è un ulteriore tassello che l’Amministrazione Dipietro pone al servizio della comunità”.

