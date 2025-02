Enna: approvato il documento preliminare per la riqualificazione del campo di atletica

PUBBLICITÀ

“Questa mattina, l’amministrazione comunale ha approvato il DIP, ovvero il documento preliminare per la progettazione finalizzata alla ristrutturazione del Campo di Atletica Leggera Pregadio di Enna Bassa”. Ne dà notizia l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che spiega che il progetto sarà candidato al bando pubblico emanato dalla Regione Sicilia – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.G. n. 4661 del 20/12/2024 a valere sul “Fondo di Sviluppo e coesione 2021/2027- Contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva”.

“Abbiamo ritenuto di riqualificare interamente l’intera area sportiva – aggiunge l’esponente della giunta Dipietro – attraverso la ristrutturazione del campo di basket e di pallavolo. Il ripristino della pista e interventi di efficientemento energetico sull’intero impianto. Nella zona universitaria, la creazione una struttura sportiva polivalente di questo livello, ha un importante valore sociale di cui potranno godere i nostri concittadini e tutta la popolazione studentesca”.

“Ancora una volta – aggiunge il sindaco Maurizio Dipietro – ci dimostriamo pronti a sfruttare tutte le opportunità di finanziamenti esterni al bilancio comunale, con l’obbiettivo di intervenire su una importante infrastruttura sportiva, che andrebbe ad aggiungersi ai numerosi interventi realizzati ed in corso di realizzazione in città e che vedono la nostra città all’avanguardia in tema di impiantistica sportiva”.