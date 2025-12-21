Enna, approvato il bilancio comunale, Di Venti: “Un passo fondamentale per il futuro del Comune”

PUBBLICITÀ

“Il Consiglio comunale di Enna ha approvato il bilancio, un atto fondamentale che garantisce la continuità e il corretto svolgimento delle attività amministrative e dei servizi alla cittadinanza”. Lo dichiara Francesco Di Venti, capogruppo Mpa-Grande Sicilia.

“L’approvazione del bilancio – prosegue – rappresenta un momento di grande importanza per il futuro della nostra comunità: consente di pianificare interventi, progetti e investimenti essenziali per lo sviluppo del territorio e per il benessere dei cittadini. Grazie a questa approvazione, sarà possibile dare corso ad iniziative significative come lo svolgimento del Venerdì Santo e l’adeguamento delle tariffe della mensa comunale, interventi necessari per assicurare una gestione equilibrata e sostenibile dei servizi offerti”.

“Desidero esprimere – conclude – un sincero ringraziamento ai consiglieri comunali presenti e alle forze politiche di opposizione che, con spirito costruttivo e grande senso del dovere, hanno contribuito con la loro disponibilità a rendere possibile l’approvazione del bilancio”.