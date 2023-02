Enna: approvata l’attivazione dello “sportello energia”

La giunta municipale di Enna ha approvato questa mattina, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro, l’attivazione dello “sportello energia”.

“L’attivazione di questo importante servizio – spiega Alloro – è in linea con l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Enna (PAESC), volto a delineare una strategia d’intervento sul territorio per la promozione del risparmio energetico, l’incremento dell’efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili, oltre ad individuare azioni di mitigazione, adattamento al cambiamento climatico e analisi dei rischi e delle vulnerabilità del territorio”.

In particolare, l’attivazione dello Sportello Energia ha l’obiettivo di fornire un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di risparmio energetico, sulle forme di finanziamento, la normativa tecnica e la legislazione riguardante l’energia, dare risposte ai quesiti dei cittadini, a distanza o su appuntamento, in merito a incentivi e tecnologie per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, diffondere la cultura della sostenibilità energetica, fornendo supporto per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e iniziative per la transizione energetica del territorio comunale, incentivare la diffusione del risparmio e dell’efficienza energetica, fondamentali per ridurre le emissioni di CO2.

“Questa decisione – aggiunge Alloro – testimonia concretamente la volontà dell’amministrazione di fornire ai cittadini un supporto, anche in vista della promozione delle comunità energetiche, sostenendo attivamente le politiche di efficientamento e risparmio energetico, favorendo la diffusione delle fonti rinnovabili di energia a livello locale”.

“Come abbiamo avuto modo più volte di sostenere – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro – per la nostra amministrazione le politiche volte a sostenere politiche attive in tema di risparmio ed efficientamento energetico sono al primo punto dell’agenda amministrativa, quale dovere morale nei confronti dell’ambiente e nel rispetto delle necessità di creare occasioni di risparmio economico per la comunità e per l’istituzione comunale”.