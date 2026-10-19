Enna, approvata la nona variazione di bilancio: fondi per strade, scuole e cimitero

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Il Consiglio comunale di Enna ha approvato la nona variazione di bilancio con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza Enna Democratica e Prima Enna e del gruppo di opposizione Enna Futura.

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Tra gli interventi previsti figurano 100 mila euro in più per la manutenzione delle strade, 40 mila euro per le scuole e 13 mila euro per il cimitero. A queste somme si aggiungono 70 mila euro destinati alle indagini per l’intervento di ripristino di via Civiltà del Lavoro.

Tra le voci di spesa per il 2026 è inoltre previsto il restauro di una porzione muraria del Castello di Lombardia, per un importo di 190 mila euro.

Secondo quanto comunicato dai gruppi di maggioranza, con la variazione tornano anche le borse di studio per gli studenti, che erano state eliminate dalla precedente amministrazione.

Sul fronte degli eventi, le risorse stanziate consentiranno la realizzazione del Natale ennese. È stato inoltre assunto l’impegno, su proposta di Enna Futura e con il consenso della maggioranza, di destinare parte delle somme all’organizzazione del Premio Neglia.

Nel bilancio di previsione pluriennale sono stati inseriti anche due progetti che, qualora finanziati, prevedono un milione di euro per il rafforzamento strutturale di via Pergusa e oltre 1,4 milioni di euro per il miglioramento della viabilità della zona industriale di Dittaino.

«Stiamo ancora lavorando su un bilancio approvato da altri» – commentano i gruppi di maggioranza – «ma con questa variazione ribadiamo coi fatti e non a parole la proposta politica del governo cittadino: priorità alla manutenzione delle strade per recuperare la drammatica situazione che abbiamo ricevuto in eredità e al rilancio del commercio tramite realizzazione di calendari di eventi».