Enna: approvata all’unanimità la mozione sulle nuove tariffe della mensa scolastica

Nel corso del Consiglio comunale di ieri è stata approvata all’unanimità la mozione per l’adozione di nuove tariffe per la mensa scolastica. A seguito di un emendamento del consigliere Giuseppe Trovato, è stata approvata all’unanimità la mozione che impegna l’Amministrazione ad adottare nuove tariffe per la mensa scolastica che tengano conto di specifici principi e criteri direttivi.

In particolare, la mozione stabilisce di: incrementare il numero delle fasce ISEE, così da garantire una maggiore equità sociale (si individua in otto il numero di fasce ritenuto congruo); introdurre una fascia ISEE di esenzione per i redditi più bassi; introdurre l’esenzione per gli alunni con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/1992; incrementare il valore ISEE della fascia più alta, individuandolo in almeno 35.000 euro; prevedere riduzioni sul prezzo del ticket per le famiglie con più figli; individuare in € 4,00 il prezzo massimo del ticket che verrà pagato dalle famiglie collocate nella fascia più alta.

“I suddetti obiettivi saranno osservati dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione della delibera di Giunta con la quale saranno adottate le nuove tariffe nel mese di dicembre, così che le stesse risulteranno in vigore a partire da gennaio, dopo il rientro dalle vacanze natalizie – comunica il consigliere comunale di Siamo Enna, Giuseppe Trovato -. Esprimendo grande soddisfazione per il risultato politico raggiunto, ringrazio i colleghi della Prima Commissione Consiliare per il lavoro svolto nelle scorse settimane, e l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale tutto per aver condiviso l’iniziativa”.