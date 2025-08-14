Enna: appello per l’istituzione del Museo Regionale dello Zolfo a Floristella

PUBBLICITÀ

Salvatore Giuseppe Trapani, già primo presidente dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda dal 1993 al 1998 e oggi presidente benemerito, rinnova a 87 anni il suo appello per l’istituzione del Museo Regionale dello Zolfo nel Palazzo Pennisi di Floristella ad Enna.

In una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e ai deputati dell’ARS, Trapani ricorda che l’articolo 6 della legge regionale del 1991 fu approvato “per la tutela e la conservazione dell’area Floristella-Grottacalda e per l’acquisizione e il recupero del Palazzo Pennisi”, con l’obiettivo di valorizzare un territorio un tempo ricco di miniere di zolfo.

“Oggi, a distanza di 34 anni dal 1991, si cerca ancora di rianimarla con molte difficoltà e se non si riuscirà quei luoghi torneranno ad essere ‘terra di nessuno’”, scrive Trapani, sottolineando come il Palazzo Pennisi, nonostante i danni subiti negli anni, “grida ad alta voce e invoca il Museo Regionale dello Zolfo” per dare nuova vita alla memoria mineraria siciliana.

Secondo Trapani, la realizzazione del museo permetterebbe di trasformare Floristella in una meta di turismo culturale e industriale, come accaduto per altre ex miniere europee, “curando la solitudine” del sito e onorando la memoria dei “carusi sfruttati nelle gallerie”.

“Presidente Schifani – conclude – con il suo operato tracci anche a Floristella un esempio luminoso della sua Presidenza in Sicilia: realizzi il Museo Regionale dello Zolfo nella Sicilia interna, reclamato da anni da uomini di cultura, ambientalisti e dalla gente che crede nella rinascita turistica di questa zona”.