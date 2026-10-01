Enna, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato per la “Domenica di Carta”
Domenica 4 ottobre 2026, dalle 9 alle 13, l’Archivio di Stato di Enna sarà aperto al pubblico in occasione della “Domenica di Carta”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano di valorizzazione 2026.
Durante la mattinata sarà possibile visitare la mostra documentaria “Un secolo in movimento. Le carte dell’Ing. Antonio Scelfo tra archivi d’impresa e delle istituzioni pubbliche”.
L’esposizione raccoglie documenti dell’Archivio di Stato e materiali provenienti dagli archivi delle imprese legate all’attività di Antonio Scelfo, con un percorso dedicato alla storia economica e sociale del territorio ennese.
La mostra, inaugurata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, rientra nella rubrica #100annidaENNESE per il centenario della Provincia e resterà visitabile fino al 15 novembre 2026.
L’ingresso è libero e gratuito.