Enna: apertura straordinaria dell’Archivio di Stato con un evento tra analogico e digitale

PUBBLICITÀ

Mercoledì, in occasione della terza apertura straordinaria del Piano di Valorizzazione 2024 promosso dal Ministero della Cultura, l’Archivio di Stato di Enna organizza l’evento “Gli archivi tra analogico e digitale”. L’iniziativa, aperta al pubblico e con ingresso gratuito, avrà inizio alle 17:30 e mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza del patrimonio documentale e delle attività svolte durante l’anno.

PUBBLICITÀ

Il programma prevede la visita della mostra documentaria intitolata “Le carte della Sottoprefettura di Nicosia nell’Ottocento”, che celebra il trasferimento di preziosi documenti dall’Archivio di Stato di Catania a quello di Enna, e una mostra di pittura a cura dell’Associazione Libri&altrove, intitolata “In cammino con l’arte tra passato e presente”. Entrambe saranno visitabili dalle 17:30 alle 20:00.

Alle 18:00, dopo i saluti istituzionali della direttrice dell’Archivio, la Dott.ssa Giuliana Maria Ferrara, seguirà il suo intervento su “Carte, microfilm, fotografie e radiografie: l’archivio del Tribunale di Enna tra interventi di conservazione e riordino. Risultati e nuove prospettive”.

Alle 18:30 la proiezione del documentario “La primavera di Pergusa” diretto da Antonella Barbera e Fabio Leone, realizzato in occasione del 50° anniversario della fondazione della Confraternita SS. Crocifisso di Pergusa a cura di “Bottega Culturale, isole dell’entroterra siciliano”.

L’Archivio di Stato, sito a Enna Bassa in contrada Santa Lucia, ribadisce quindi la propria volontà di lavorare in rete, coinvolgendo ssociazioni e professionisti locali per valorizzare il patrimonio culturale del territorio.