Enna: apertura straordinaria all’Archivio di Stato per la “Domenica di Carta 2024”

PUBBLICITÀ

Tutto pronto all’Archivio di Stato di Enna, diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara, per la seconda apertura straordinaria in programma domani, domenica 13 ottobre, in occasione della “Domenica di Carta 2024”. In programma ci saranno visite ai depositi del fondo notarile e la visione di alcuni preziosi documenti in pergamena. Le visite guidate si terranno dalle 9 alle 13 con ingresso libero.

PUBBLICITÀ

Inoltre, sarà possibile visitare anche le due mostre allestite “Le carte della Sottoprefettura di Nicosia nell’Ottocento” e la mostra di pittura intitolata “In cammino con l’arte tra passato e presente”, a cura dell’Associazione Libri&Altrove.

Una nuova occasione per visitare i locali, i depositi e conoscere il patrimonio archivistico e librario dell’Istituto.