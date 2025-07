Enna, “Aperti per ferie”: l’Auser non si ferma neanche in estate

PUBBLICITÀ

“Aperti per ferie”. Questo è lo slogan che l’AUSER sta utilizzando in tutta Italia per significare che, anche nei mesi estivi, la sua attività continua. Anche ad Enna e a Calascibetta è così. Infatti, ogni mattina, con il bello o cattivo tempo, i volontari dell’AUSER “assumono servizio”.

A Calascibetta, con il suo vulcanico presidente Franco Giudea, si occupano di compagnia telefonica, di trasporto sociale, di aiuto alimentare, di assistere persone con disabilità motoria, psicologica, sensoriale divenute ormai ultradiciottenni e non più seguite, quindi, dalle strutture pubbliche. L’AUSER di Calascibetta, inoltre, ospita detenuti affidati dal CEPE di Caltanissetta che sperimentano il percorso cosiddetto di “messa in prova”.

L’AUSER, presente in tutta l’Italia e con 111 circoli in Sicilia, è un’associazione importante nel terzo settore, occupandosi soprattutto di anziani e del loro invecchiamento attivo. Ad Enna, la popolazione ultrasessantacinquenne è di 7.500 abitanti, pari al 30 per cento dei residenti rilevati dall’ISTAT al 30 aprile 2025 e che erano 24.999. I volontari dell’AUSER di Enna si occupano di essi e, secondo i dati già trasmessi la scorsa settimana all’Assessorato alla Famiglia della Regione Sicilia, hanno già effettuato 156 interventi nei decorsi primi sei mesi del 2025. Tali interventi sono così caratterizzati: 33 interventi di compagnia telefonica, 123 interventi di trasporto sociale. L’80 per cento sono donne e quasi il 90% di età superiore ai settant’anni.

La motivazione degli interventi è dovuta alla solitudine e a lievi fenomeni depressivi e consistono in: accompagnamento dal medico di famiglia, fare la spesa, ospedale per visite specialistiche in ospedale o laboratori, semplici passeggiate, farmacia, barbiere e parrucchiere, cimitero per visita a parenti defunti.

Francesco Macaluso e Filippo Denaro, pensionati e volontari assidui, dichiarano con una punta di soddisfazione e orgoglio che “è appagante aiutare chi ha bisogno piuttosto che consumare il proprio tempo con passeggiare in piazza o lungo via IV Novembre”.

“Sarebbe bello – concludono – se oltre a noi anziani, anche i giovani potessero dare una mano. Nell’AUSER vi è posto per tutti (grandi e piccoli) e può essere realizzata qualunque attività nel settore sociale, culturale, ambientale, della solidarietà”.