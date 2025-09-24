Enna: aperitivo al tramonto a Villa Zagaria

PUBBLICITÀ

Sabato 27 settembre, start ore 18:00, la delegazione FAI di Enna organizza un’apertura serale per godersi il tramonto nella cornice unica di Villa Zagaria a Pergusa per gustare uno speciale aperitivo a cura dell’Enoteca-osteria Tommy’s Wine. In abbinamento alla degustazione di due vini spumante di montagna con rifermentazione in autoclave della Cantina Tenute Lombardo, Sua Altezza 650 bianco a base di Catarratto e Sua Altezza 650 rosé a base di Nero d’Avola, la Tommy’s Wine propone un menù raffinato con bruschette al tartufo nero, al piacentinu ennese DOP e guanciale croccante, allo stracotto di manzo, con crema di patate allo zafferano, con zucchine, pomodoro secco, mandorle e salsiccia di maiale al Marsala superiore 24 mesi.

Tutto questo si inquadra nell’attività del FAI che, coerentemente con la sua missione, si concretizza attraverso la protezione di beni artistici e naturalistici, la sensibilizzazione al valore del patrimonio paesaggistico e monumentale, la mobilitazione attiva per la protezione dell’ambiente.

“In questa ottica – comunica il Capo Delegazione FAI di Enna Antonio Aveni – l’impegno del FAI promuove anche grandi campagne volte a rendere fruibili luoghi speciali, a volte poco conosciuti, sempre contraddistinti da una grande valenza culturale e lo facciamo con l’aiuto dei nostri volontari, sparsi su tutto il territorio nazionale. Il FAI organizza anche eventi particolari come visite speciali, trekking alla scoperta di paesaggi, open day e convegni, eventi esperenziali, degustazioni eno-gastronomiche, manifestazioni musicali e tanto altro ancora, sempre con l’intento di godere e far godere al pubblico locale le bellezze dei nostri territori”.

L’esperienza di sabato si svolgerà in modo informale, senza posti assegnati: l’aperitivo verrà servito in piedi per godersi al meglio l’atmosfera unica della serata, con l’accompagnamento del DJ set e la proiezione di cortometraggi d’autore a cura di Bruno Potenza.

I posti sono limitati. Per info e prenotazioni: FAI Enna 330513656 – Tommy’s Wine 3397773686.