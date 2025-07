Enna: “Aperitivi Letterari” a Pergusa, la lettura incontra natura e giovani

PUBBLICITÀ

Per tutto il mese di luglio, ogni martedì alle ore 19:00, il Parco Proserpina di Pergusa darà spazio a parole, pensieri e confronto con l’“Aperitivo Letterario”, a cura del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa, si ricorda, è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. In particolare, l’“Aperitivo Letterario” si avvale anche della collaborazione di Visco Film, del Corpo Forestale della Regione Siciliana e di Legambiente.

L’obiettivo di Biblioinsieme è anche quello di portare la lettura fuori dai luoghi convenzionali, rendendola un’esperienza condivisa e accessibile a tutti, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Gli “Aperitivi Letterari” saranno, infatti, momenti di incontro immersi nella natura, in uno dei luoghi ad Enna più frequentati dai giovani durante il periodo estivo – il Parco Proserpina – con racconti, letture condivise, presentazioni di libri e dialoghi con autori.

«Portare la letteratura all’aperto, in luoghi vissuti quotidianamente dai ragazzi, significa anche ridare centralità al libro come strumento di dialogo e crescita. L’“Aperitivo Letterario” vuole essere un invito a riscoprire la bellezza della lettura in compagnia, in un contesto naturale e accessibile a tutti», dichiara il Prof. Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

«Il nostro impegno – prosegue – è quello di contribuire a costruire comunità attraverso la cultura, e lo stiamo facendo grazie a una rete territoriale che crede in questa visione condivisa».

Gli appuntamenti si terranno il 15, 22 e 29 luglio.

Ingresso libero.