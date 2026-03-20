Enna, “AperiSì”: aperitivo-dibattito sul referendum

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Si terrà questa sera alle ore 19:30, presso 94100 Duepuntozero a Enna, l’iniziativa “AperiSì”, un aperitivo aperto alla cittadinanza dedicato al confronto sul referendum riguardante la separazione delle carriere nella magistratura.

L’evento è promosso dal circolo di Fratelli d’Italia di Enna e dalla federazione provinciale di Gioventù Nazionale.

“L’iniziativa – comunica l’On. Eliana Longi – si propone come un momento informale ma significativo di approfondimento e dialogo: nel corso della serata saranno illustrate le ragioni del Sì al referendum, offrendo ai partecipanti l’opportunità di informarsi e confrontarsi su un tema di grande rilevanza istituzionale. AperiSì unisce socialità e partecipazione civica, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al dibattito pubblico in un contesto accessibile e conviviale. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio i contenuti della riforma e contribuire alla discussione”.