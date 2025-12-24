Enna, Apd Lagoreal: festa di Natale per il settore giovanile

PUBBLICITÀ

Momento di gioia e felicità per i bambini del settore giovanile Apd Lagoreal che ieri pomeriggio, nella palestra della scuola Gallone, si sono ritrovati insieme ai tecnici che li stanno seguendo in questo percorso di crescita non solo calcistica, ai genitori, ai dirigenti, ai tecnici e ai calciatori della prima squadra per lo scambio di auguri in occasione del Santo Natale. Un momento particolarmente sentito, arricchito anche dalla presenza dei loro compagni più grandi.

PUBBLICITÀ

Il presidente Paolo Savarese, insieme al responsabile del settore giovanile Antonio Cino, ha tracciato il percorso fin qui svolto, ribadendo che l’Apd Lagoreal ha avviato il settore giovanile solo da quest’anno e conta già più di 60 iscritti.

PUBBLICITÀ