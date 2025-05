Enna: Antonio Messina e la legale Eleanna Parasiliti Molica convocati dalla Santa Sede

PUBBLICITÀ

Antonio Messina e la sua legale, Eleanna Parasiliti Molica, non erano presenti in aula durante la seconda udienza del processo d’appello che si sta celebrando a Caltanissetta e che vede imputato il sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado dal Tribunale di Enna a quattro anni e mezzo per violenza sessuale su minori. L’assenza è dovuta alla convocazione, da parte della Santa Sede in Vaticano, sia di Messina sia della sua avvocata.

A renderlo noto è stata la stessa Eleanna Parasiliti Molica attraverso un post sul proprio profilo Facebook, in cui ha riportato una dichiarazione dell’avvocato Giovanni Di Giovanni.