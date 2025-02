Enna: Antonio Messina convocato da Papa Francesco

PUBBLICITÀ

“Prego che Papa Francesco stia meglio e possa finalmente incontrarmi”. Sono le parole di Antonio Messina, l’archeologo la cui denuncia ha portato a processo Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato in primo grado dal tribunale di Enna lo scorso anno a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale a danno di minori.

Antonio, che più volte ha detto di avere scritto al Papa senza mai avere avuto risposta, svela di avere ricevuto una convocazione dal sommo pontefice.

“Un’emozione fortissima – ha dichiarato -. Quando ho letto la lettera che mi chiedeva la disponibilità ad incontrarlo in udienza privata, ero incredulo. Spero che il Papa superi questo momento perchè sarebbe per me e per i tanti che hanno subito abusi da rappresentanti del clero veramente importante incontrarlo”.